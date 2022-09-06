Евробаскет-2022. Сборная Украины разбивает Италию и гарантирует место в 1/8 финала
Отличная игра сине-желтых
фото - www.fiba.basketball/
В понедельник, 5 сентября, мужская сборная Украины по баскетболу сыграла третий матч группового этапа Евробаскета-2022. Соперником команды Айнарса Багаткиса стали хозяева турнира сборная Италии (матч, к слову, проходил в Милане).
В первой четверти Скуадра Адзурра завладела инициативой и постоянно вела в счете. В один из моментов ее преимущество увеличилось до восьми очков, впрочем, сине-желтые смогли остановить отрыв соперника. В начале второй четверти Италия снова ускорилась и повела с разницей в +10, но эффективные действия Михайлюка, Ткаченко и Санона позволили пойти на большой перерыв при счете 38:42 в пользу хозяев.
В третьей десятиминутке начались качели, которые привели к тому, что перед последним коротким перерывом Украина сравняла счет – 57:57. А вот в последней четверти украинцы продемонстрировали большую энергию и характер и в первую очередь психологически превзошли своего соперника. Сине-желтые были лучшими во всех компонентах и в итоге одержали уверенную победу со счетом 84:73.
Таким образом, сборная Украины одержала третью победу (перед этим сине-желтые одолели Британию и Эстонию) и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Впрочем, на групповом этапе команде Багаткиса предстоит сыграть еще два поединка – против Греции (во вторник, 6 сентября) и Хорватии (8 сентября).
Евробаскет-2022. Группа С
Украина – Италия 84:73
Украина: Михайлюк – 23, Санон – 17, Ткаченко – 17, Пустовой – 8, Герун – 5
Турнирное положение в группе С
|Сборная
|М
|В
|П
|РО
|О
|1
|Украина
|3
|3
|0
|248:207
|6
|2
|Греция
|3
|3
|0
|267:243
|6
|3
|Хорватия
|3
|2
|1
|244:224
|5
|4
|Италия
|3
|1
|2
|237:231
|4
|5
|Эстония
|3
|0
|3
|205:230
|3
|6
|Великобритания
|3
|0
|3
|203:269
|3
В плей-офф выходят первые четыре сборные
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