Евробаскет-2022. Сборная Украины разбивает Италию и гарантирует место в 1/8 финала

В понедельник, 5 сентября, мужская сборная Украины по баскетболу сыграла третий матч группового этапа Евробаскета-2022. Соперником команды Айнарса Багаткиса стали хозяева турнира сборная Италии (матч, к слову, проходил в Милане).

В первой четверти Скуадра Адзурра завладела инициативой и постоянно вела в счете. В один из моментов ее преимущество увеличилось до восьми очков, впрочем, сине-желтые смогли остановить отрыв соперника. В начале второй четверти Италия снова ускорилась и повела с разницей в +10, но эффективные действия Михайлюка, Ткаченко и Санона позволили пойти на большой перерыв при счете 38:42 в пользу хозяев.

В третьей десятиминутке начались качели, которые привели к тому, что перед последним коротким перерывом Украина сравняла счет – 57:57. А вот в последней четверти украинцы продемонстрировали большую энергию и характер и в первую очередь психологически превзошли своего соперника. Сине-желтые были лучшими во всех компонентах и ​​в итоге одержали уверенную победу со счетом 84:73.

Таким образом, сборная Украины одержала третью победу (перед этим сине-желтые одолели Британию и Эстонию) и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Впрочем, на групповом этапе команде Багаткиса предстоит сыграть еще два поединка – против Греции (во вторник, 6 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Евробаскет-2022. Группа С

Украина – Италия 84:73

Украина: Михайлюк – 23, Санон – 17, Ткаченко – 17, Пустовой – 8, Герун – 5

Турнирное положение в группе С

Сборная М В П РО О 1 Украина 3 3 0 248:207 6 2 Греция 3 3 0 267:243 6 3 Хорватия 3 2 1 244:224 5 4 Италия 3 1 2 237:231 4 5 Эстония 3 0 3 205:230 3 6 Великобритания 3 0 3 203:269 3

В плей-офф выходят первые четыре сборные