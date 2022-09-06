Почти сотня оккупантов, вертолет и 4 танка. ОК Юг – о потерях россии за 5 сентября
Орки, бегите с нашей земли
Ministry of Defence
ВСУ в течение понедельника, 5 сентября, ликвидировали еще 86 российских солдат на юге нашего государства. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщили в своде Оперативного командования "Юг".
Всего за день авиацией ВСУ было нанесено 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага. В районе Высокополья оккупанты пытались проводить разведку с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10", однако выстрелом зенитного ракетного подразделения он был уничтожен.
В районе Новогригоровки в Николаевской области ВСУ приземлили ударный вражеский вертолет Ка-52, а во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение понедельника было выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО захватчиков, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.
Подтвержденные потери врага составили: 86 военнослужащих; 4 танка; 12 единиц автобронетехники; 4 гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и "Мста-С"; 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"; станция связи; противотанковый ракетный комплекс; 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
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