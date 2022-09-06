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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

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И еще по двум южным областям

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Ілюстраційне фото

Новина українською

Утром вторника, 6 сентября, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через некоторое время начали поступать сообщения о взрывах.

Сначала стало известно о взрывах в Кривом Роге. Появилась информация, что работает ПВО, но вскоре местные телеграм-каналы сообщили, что над городом поднимается столб дыма. Информацию о ракетных ударах по Кривому Рогу подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул.

Также под удары попали Запорожская и Николаевская области. Подробной информации пока нет.

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В статье: война с Россией
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