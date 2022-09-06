Перевалило за 50 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
В общей сложности около 13 тысяч единиц техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля, то есть с момента полномасштабного вторжения.
За понедельник было ликвидировано 350 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ за 194 дня составляют уже более 50 тысяч, а именно около 50 150 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 2077 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 4484 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 1179 (+22) ед,
- РСЗО - 296 (+2) ед,
- средства ПВО - 156 (+0) ед,
- самолетов - 236 (+0) ед,
- вертолетов - 207 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
- крылатые ракеты - 209 (+4),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,
- специальная техника – 109 (+2).
Генштаб ВСУ указывает, что за 5 сентября наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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