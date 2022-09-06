Перевалило за 50 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля, то есть с момента полномасштабного вторжения.

За понедельник было ликвидировано 350 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ за 194 дня составляют уже более 50 тысяч, а именно около 50 150 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 2077 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 4484 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1179 (+22) ед,

РСЗО - 296 (+2) ед,

средства ПВО - 156 (+0) ед,

самолетов - 236 (+0) ед,

вертолетов - 207 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),

крылатые ракеты - 209 (+4),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,

специальная техника – 109 (+2).

Генштаб ВСУ указывает, что за 5 сентября наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.