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Перевалило за 50 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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В общей сложности около 13 тысяч единиц техники

Перевалило за 50 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля, то есть с момента полномасштабного вторжения.

За понедельник было ликвидировано 350 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ за 194 дня составляют уже более 50 тысяч, а именно около 50 150 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2077 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 4484 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 1179 (+22) ед,
  • РСЗО - 296 (+2) ед,
  • средства ПВО - 156 (+0) ед,
  • самолетов - 236 (+0) ед,
  • вертолетов - 207 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
  • крылатые ракеты - 209 (+4),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед,
  • специальная техника – 109 (+2).

Генштаб ВСУ указывает, что за 5 сентября наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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