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Есть погибшие и раненые. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков

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Проклятые нелюди

Есть погибшие и раненые. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков

Лукашук телеграм-канал

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Ночью снова обстреляна Никопольщина. российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами". В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе побито несколько газопроводов и автомобилей. Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают. В Марганецкой громаде – без пострадавших и разрушений. Игорь Терехов сообщил, что в ночь на вторник, 6 сентября, армия рф обстреляла Индустриальный район города. Мэр города сообщил, что в результате российского удара погибла женщина. С утра, 6 сентября, сообщается о взрывах в Запорожской и Николаевской областях, а также в Кривом Роге.

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В статье: война с Россией
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