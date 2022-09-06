Байден ответил на вопрос журналиста о признании россии страной-спонсором терроризма

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не поддерживает признание россии государством – спонсором терроризма. Об этом сообщает Reuters.

Байден отрицательно ответил на вопрос журналиста, поддерживает ли он такое решение. "Нет", – коротко сказал Джо во время пресс-конференции в Белом доме. Это произошло в понедельник, 5 сентября.

Напомним, 11 августа Сейм Латвии признал россию государством – спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийства мирных граждан. Недавно в россии начали угрожать Вашингтону из-за обсуждения Штатами этого вопроса. В москве заявили, что подобный шаг станет "точкой невозврата" в отношениях между рф и США.