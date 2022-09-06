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Байден ответил на вопрос журналиста о признании россии страной-спонсором терроризма

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Кратко и лаконично

Байден ответил на вопрос журналиста о признании россии страной-спонсором терроризма

Getty_Images

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не поддерживает признание россии государством – спонсором терроризма. Об этом сообщает Reuters.

Байден отрицательно ответил на вопрос журналиста, поддерживает ли он такое решение. "Нет", – коротко сказал Джо во время пресс-конференции в Белом доме. Это произошло в понедельник, 5 сентября.

Напомним, 11 августа Сейм Латвии признал россию государством – спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийства мирных граждан. Недавно в россии начали угрожать Вашингтону из-за обсуждения Штатами этого вопроса. В москве заявили, что подобный шаг станет "точкой невозврата" в отношениях между рф и США.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
reuters.com

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