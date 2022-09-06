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Зенитные ракетные войска ПСУ сбили 5 крылатых ракет и вертолет россиян

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Хорошее начало дня

Зенитные ракетные войска ПСУ сбили 5 крылатых ракет и вертолет россиян

ПСУ

Новина українською

6 сентября, около 08:00 часов утра по киевскому времени, на юге и востоке страны подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины уничтожено пять из шести российских крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС с Каспийского моря.

Кроме того, сегодня подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил был уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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