Нефтебаза и жилой дом. Появились подробности утренних ударов россии по Кривому Рогу и Харькову

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал удар рашистов по Кривому Рогу и поделился фото:

"Днепропетровщина. 6 сентября. 09:37. У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются".

Также утром 6 сентября произошли взрывы в Харькове, об этом сообщают глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Разрушен многоквартирный дом в центральной части города. О жертвах и разрушениях информация уточняется.

Из-под завалов дома, разрушенного российским ракетным ударом, уже достали двух женщин и одного мужчину. По предварительной информации, они не пострадали. Спасатели продолжают работу.