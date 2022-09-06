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Нефтебаза и жилой дом. Появились подробности утренних ударов россии по Кривому Рогу и Харькову

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Нефтебаза и жилой дом. Появились подробности утренних ударов россии по Кривому Рогу и Харькову

Резниченко Телеграм-канал

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал удар рашистов по Кривому Рогу и поделился фото:

"Днепропетровщина. 6 сентября. 09:37. У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются".

Также утром 6 сентября произошли взрывы в Харькове, об этом сообщают глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Разрушен многоквартирный дом в центральной части города. О жертвах и разрушениях информация уточняется.

Из-под завалов дома, разрушенного российским ракетным ударом, уже достали двух женщин и одного мужчину. По предварительной информации, они не пострадали. Спасатели продолжают работу.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов Валентин Резниченко Игорь Терехов
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