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"Вам нравится, что нас имеют?". Тренер сборной Украины по баскетболу выдал мощную речь в тайм-ауте матча с Италией

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До мурашек

"Вам нравится, что нас имеют?". Тренер сборной Украины по баскетболу выдал мощную речь в тайм-ауте матча с Италией

Фото: fiba.basketball / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На Евробаскете-2022 сборная Украины взяла реванш у Италии (84:73) за недавнее поражение в отборе на ЧМ. Однако большую часть матча нашей команде приходилось догонять. Во второй четверти латвийский наставник нашей команды Айнарс Багатскис взял тайм-аут и выдал речь к своей команде. Она состояла всего из нескольких предложений, но была наполнена эмоциями до краев.

"Ставим корпус, пожалуйста! [Неразборчиво] не теряем! Уважаем свою работу! Не надо бл#ть клоунами быть! У нас нет фолов, а мы даем из-под кольца. Вам нравится, что нас имеют? Каждый раз, когда мы играем умно...

Сидоров. Я сказал "Ты играешь с Близнюком". Какого х#я беззубо играем?", - сказал Багатскис.

Заметим, что в начале второй четверти наши ребята даже вели в счёте 22:21, но затем позволили соперникам набрать семь очков подряд. После тайм-аута Италия увеличила отрыв до "+10", но украинская сборная все же услышала своего тренера и стала сокращать отрыв. На последний перерыв соперники ушли с паритетом на табло, а решающая четверть осталась за подопечными Багатскиса в одиннадцать баллов.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Айнарс Багатскис
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