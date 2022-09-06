"Вам нравится, что нас имеют?". Тренер сборной Украины по баскетболу выдал мощную речь в тайм-ауте матча с Италией
До мурашек
Фото: fiba.basketball / Автор невідомий
На Евробаскете-2022 сборная Украины
"Ставим корпус, пожалуйста! [Неразборчиво] не теряем! Уважаем свою работу! Не надо бл#ть клоунами быть! У нас нет фолов, а мы даем из-под кольца. Вам нравится, что нас имеют? Каждый раз, когда мы играем умно...
Сидоров. Я сказал "Ты играешь с Близнюком". Какого х#я беззубо играем?", - сказал Багатскис.
Заметим, что в начале второй четверти наши ребята даже вели в счёте 22:21, но затем позволили соперникам набрать семь очков подряд. После тайм-аута Италия увеличила отрыв до "+10", но украинская сборная все же услышала своего тренера и стала сокращать отрыв. На последний перерыв соперники ушли с паритетом на табло, а решающая четверть осталась за подопечными Багатскиса в одиннадцать баллов.
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