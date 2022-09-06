Состоялась очередная передача тел, Украина вернула 25 павших Героев
Никогда не будут забыты
Мінреінтеграції України
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Детали сообщили в Telegram-канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Был ли это обмен и где прошла передача тел, неизвестно.
Ранее Котенко рассказывал, что в течение всего полномасштабного вторжения россии (по состоянию на 27 августа) Украине удалось вернуть тела 541 погибшего военнослужащего.
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