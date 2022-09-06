NYT: россия из-за санкций закупает у Северной Кореи миллионы снарядов для артиллерии

российская федерация закупает у Северной Кореи миллионы снарядов для артиллерии. Покупка снарядов у КНДР означает, что санкции серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили кремль обращаться к странам-изгоям за помощью.

По данным разведки Соединенных Штатов Америки, россия покупает северокорейскую артиллерию – об этом сообщает авторитетное издание The New York Times.

Закупка москвой миллионов снарядов и ракет у Северной Кореи является признаком того, что глобальные санкции затруднили пути снабжения российских вооруженных сил, как считают в источнике.

Раскрытие информации произошло через несколько дней после того, как россия получила первые партии беспилотников иранского производства, некоторые из которых, по словам американских официальных лиц, имели механические проблемы.