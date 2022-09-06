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Энергодар обесточен в районе Запорожской АЭС, также в городе нет воды

Общие новости
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Обстоятельства выясняются

Энергодар обесточен в районе Запорожской АЭС, также в городе нет воды

фото из открытых источников

Новина українською

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил на своем Телеграм-канале о том, что в 12:20 жители слышали сильный взрыв, после чего в городе пропали свет и вода.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение".

"Обстоятельства происшествия сейчас выясняются".

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В статье: Энергодар Дмитрий Орлов
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Источник:
t.me/orlovdmytroEn

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