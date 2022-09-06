Энергодар обесточен в районе Запорожской АЭС, также в городе нет воды

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил на своем Телеграм-канале о том, что в 12:20 жители слышали сильный взрыв, после чего в городе пропали свет и вода.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение". "Обстоятельства происшествия сейчас выясняются".