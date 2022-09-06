Энергодар обесточен в районе Запорожской АЭС, также в городе нет воды
Обстоятельства выясняются
фото из открытых источников
Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил на своем Телеграм-канале о том, что в 12:20 жители слышали сильный взрыв, после чего в городе пропали свет и вода.
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение".
"Обстоятельства происшествия сейчас выясняются".
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Источник:t.me/orlovdmytroEn
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