ВСУ уничтожили понтонный мост россиян через Ингулец

Супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст у районі села Даріївка Херсонської області, який російські окупанти використали для перетину річки Інгулець.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На супутникових знімках також помітні значні пошкодження Дар'євського мосту, поруч з яким окупанти побудували понтонну переправу. Про успішні операції ЗСУ на південному напрямку, в тому числі про знищення цієї переправи, напередодні повідомило оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань щодо ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби та понтонних переправ поблизу Даріївки та вздовж Каховської ГЕС", - йшлося у повідомленні ОК "Південь", на 6 вересня.

На супутниковому знімку Planet Labs, окрім зруйнованого поруч понтонного та пошкодженого Дар'євського мостів, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

Читайте также Президент Руха приобрел 500 буржуек для нужд ВСУ

Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

Дар'ївський міст – це міст через річку Інгулець біля села Даріївка Херсонського району Херсонської області на автодорозі E58.