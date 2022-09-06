ВСУ уничтожили понтонный мост россиян через Ингулец
Оккупанты начали строить понтонную переправу
radiosvoboda.org
Супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст у районі села Даріївка Херсонської області, який російські окупанти використали для перетину річки Інгулець.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
На супутникових знімках також помітні значні пошкодження Дар'євського мосту, поруч з яким окупанти побудували понтонну переправу. Про успішні операції ЗСУ на південному напрямку, в тому числі про знищення цієї переправи, напередодні повідомило оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань щодо ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби та понтонних переправ поблизу Даріївки та вздовж Каховської ГЕС", - йшлося у повідомленні ОК "Південь", на 6 вересня.
На супутниковому знімку Planet Labs, окрім зруйнованого поруч понтонного та пошкодженого Дар'євського мостів, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.
Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.
Дар'ївський міст – це міст через річку Інгулець біля села Даріївка Херсонського району Херсонської області на автодорозі E58.
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