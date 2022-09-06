В Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным - он в тяжелом состоянии
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фото из соцсетей
Во временно оккупированном Бердянске взорвали авто с так называемым "комендантом" города Артемом Бардиным.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
По данным росСМИ, Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.
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