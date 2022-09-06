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В Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным - он в тяжелом состоянии

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В Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным - он в тяжелом состоянии

фото из соцсетей

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Во временно оккупированном Бердянске взорвали авто с так называемым "комендантом" города Артемом Бардиным.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

По данным росСМИ, Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным - он в тяжелом состоянии - изображение 1В Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным - он в тяжелом состоянии - изображение 2В Бердянске взорвали автомобиль с "комендантом" Бардиным - он в тяжелом состоянии - изображение 3
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В статье: война с Россией
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