В Энергодаре прозвучал взрыв. Город обесточен
Также пропала и вода
фото из свободных источников
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram сообщил, что после мощного взрыва в городе исчезли свет и водоснабжение.
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", - написал Орлов.
Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.
В то же время, российские пропагандисты также подтвердили, что город обесточен, винят в этом ВСУ. Оккупанты говорят, что повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС.
Напомним, что по данным разведки, жители Энергодара в последнее время пытаются покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку боятся, что ситуация на ЗАЭС станет неконтролируемой.
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