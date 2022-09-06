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В Энергодаре прозвучал взрыв. Город обесточен

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Также пропала и вода

В Энергодаре прозвучал взрыв. Город обесточен

фото из свободных источников

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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram сообщил, что после мощного взрыва в городе исчезли свет и водоснабжение.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", - написал Орлов.

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Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

В то же время, российские пропагандисты также подтвердили, что город обесточен, винят в этом ВСУ. Оккупанты говорят, что повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС.

Напомним, что по данным разведки, жители Энергодара в последнее время пытаются покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку боятся, что ситуация на ЗАЭС станет неконтролируемой.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Дмитро Орлов

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