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Официально: Лиз Трасс возглавила правительство Британии

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Она встретилась с королевой Великобритании

Официально: Лиз Трасс возглавила правительство Британии

Sky News

Новина українською

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Об этом сообщает Sky News.

Встреча Трасс с королевой вопреки традиции состоялась не в Букингемском дворце, а в Шотландии, где королева находится в отпуске.

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После церемонии Трасс вернется на Даунинг-стрит, чтобы начать формирование правительства. Трасс является 15-м премьер-министром при Елизавете II. Первым был Уинстон Черчилль.

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