Официально: Лиз Трасс возглавила правительство Британии
Она встретилась с королевой Великобритании
Sky News
Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.
Об этом сообщает Sky News.
Встреча Трасс с королевой вопреки традиции состоялась не в Букингемском дворце, а в Шотландии, где королева находится в отпуске.
После церемонии Трасс вернется на Даунинг-стрит, чтобы начать формирование правительства. Трасс является 15-м премьер-министром при Елизавете II. Первым был Уинстон Черчилль.
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