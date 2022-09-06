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Украина - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евробаскета-2022

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Прямая видеотрансляция матча

Украина - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евробаскета-2022

fbu.ua

Новина українською

Сегодня, 6 сентября сборная Украины по баскетболу в матче четвертого тура Евробаскета-2022 сыграет с национальной командой Греции.

Матч пройдет в Милане, на арене Медиоланум Форум. Начало поединка Греция – Украина в 18:00.

Видеотрансляция доступна чуть ниже в теле новости.

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Напомним, что сборная Украины уже обеспечила путевку в 1/8 финала турнира, имея максимум очков после трех туров.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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