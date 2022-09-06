Украина - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евробаскета-2022
Прямая видеотрансляция матча
fbu.ua
Сегодня, 6 сентября сборная Украины по баскетболу в матче четвертого тура Евробаскета-2022 сыграет с национальной командой Греции.
Матч пройдет в Милане, на арене Медиоланум Форум. Начало поединка Греция – Украина в 18:00.
Видеотрансляция доступна чуть ниже в теле новости.
Напомним, что сборная Украины уже обеспечила путевку в 1/8 финала турнира, имея максимум очков после трех туров.
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