ВСУ освободили новые территории на юге: командование готовит официальное сообщение
Всему свое время
Національна гвардія України
Украинские военные отбили некоторые населенные пункты на юге. Об освобожденных территориях не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире Freedom.
На юге продолжаются позиционные бои.
"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что военные очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- "Вам нравится, что нас имеют?". Тренер сборной Украины по баскетболу выдал мощную речь в тайм-ауте матча с Италией
- РБ Лейпциг - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 6 сентября 2022
- "Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 23:38 Украинские ОК Південь: Мы начали свое дело и будем доводить его до конца, призываем не разглашать информацию
- 13:35 Украинские ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины – спикер ОК Юг
- 14:59 Украинские "Периодически напоминаем о дистанционном присутствии". Спикер ОК Юг – об ударах по Антоновскому мосту