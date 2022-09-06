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ВСУ освободили новые территории на юге: командование готовит официальное сообщение

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ВСУ освободили новые территории на юге: командование готовит официальное сообщение

Національна гвардія України

Новина українською

Украинские военные отбили некоторые населенные пункты на юге. Об освобожденных территориях не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире Freedom.

На юге продолжаются позиционные бои.

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"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что военные очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.

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В статье: война с Россией Наталья Гуменюк
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