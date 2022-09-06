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ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ - ВИДЕО

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ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ - ВИДЕО

facebook.com/easternbridgehea

Новина українською

Украинские военные уничтожили склад оккупантов в оккупированной Балаклее (Харьковская область) и продемонстрировали видео.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

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"На видео впечатления состава оккупантов в Балаклее, установки С - 300, а также САУ противника", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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