ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ - ВИДЕО
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Украинские военные уничтожили склад оккупантов в оккупированной Балаклее (Харьковская область) и продемонстрировали видео.
Об этом сообщает Группировка объединенных сил.
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"На видео впечатления состава оккупантов в Балаклее, установки С - 300, а также САУ противника", - говорится в сообщении.
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