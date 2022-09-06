Министр спорта Украины: Сделаем все, чтобы россии не было на Олимпиаде-2024

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна предпримет максимальные усилия, чтобы на Олимпийских Играх 2024 года в Париже российских спортсменов не будет. Даже под нейтральным флагом.

Читайте также Гутцайт: Ущерб спортивной инфраструктуре от войны уже превышает 160 млн долларов

– Какие перспективы запрета спортсменам рф участвовать в Олимпиаде? Вероятно ли, что МОК допустит россиян к соревнованиям?

– Сложно сказать, работаем над этим вопросом. В большинстве видов спорта россияне уже отстранены от международных соревнований. Но для нас очень важно, чтобы до конца войны их вообще не было на турнирах. Поэтому с большой помощью Андрея Ермака отрабатываем этот вопрос с международными федерациями, Международным олимпийским комитетом и Национальным олимпийским комитетом. Это сложно, это очень сложно, потому что россия пытается поучаствовать под белым флагом, под нейтральным флагом, чтобы все-таки быть ​​на международных турнирах. Многие ее представители интегрированы в международные федерации, многие спонсорские средства уходят из россии, они работают, они пытаются возвращаться.

- Отстранение рф от Олимпийских игр – это, пожалуй, самая мощная из спортивных санкций. Чем решение важно с точки зрения давления на россию?

- Олимпийские игры через два года, нам очень хочется победить и закончить войну к этому времени. Конечно, это будет большой удар по российским федерациям, если их спортсмены не поедут на Олимпиаду, это будет большой удар. Будем все делать для того, чтобы их там не было.