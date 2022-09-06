В Белом доме окончательно решили не включать РФ в страны-спонсоры терроризма
Считают данное решение нецелесообразным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
США не считают эффективнум предложение внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.
"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", - говорится в заявлении.
Также там пояснили, что такое решение могло бы побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.
"Мы уже ввели суровые последствия, которые были бы наложены из-за признания России государством-спонсором терроризма", - подытожили в Белом доме.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/toVnTUdeSV— The White House (@WhiteHouse) September 6, 2022
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