В Белом доме окончательно решили не включать РФ в страны-спонсоры терроризма

США не считают эффективнум предложение внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", - говорится в заявлении.

Также там пояснили, что такое решение могло бы побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

"Мы уже ввели суровые последствия, которые были бы наложены из-за признания России государством-спонсором терроризма", - подытожили в Белом доме.

