Оккупант про ситуацию в Херсоне: Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной жопе

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении от ударов ВСУ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.

Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все раз#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - пожаловался оккупант.