Оккупант про ситуацию в Херсоне: Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной жопе
Очередной перехват от ГУР
УНИАН
В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении от ударов ВСУ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.
Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все раз#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - пожаловался оккупант.
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