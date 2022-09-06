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Оккупант про ситуацию в Херсоне: Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной жопе

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(2 голосов)

Очередной перехват от ГУР

Оккупант про ситуацию в Херсоне: Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной жопе

УНИАН

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В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении от ударов ВСУ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.

Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все раз#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - пожаловался оккупант.

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В статье: война с Россией
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