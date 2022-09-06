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Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

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Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

chesno.org

Новина українською

Верховный Суд на заседании 6 сентября отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы "Партия Шария", и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Об этом сообщает рух ЧЕСНО из зала суда.

6 сентября Верховный Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Партии Шария и оставил оставил без изменений решение суда первой инстанции о запрете этой политсилы.

Партия Шария просила суд отменить решение первой инстанции о своем запрете и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска Минюста о запрете партии.

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Аналитик партийных финансов движения ЧЕСНО Игорь Фещенко рассказал, что заседание длилось с 09.00 до 17.00.

Адвокаты партии заявляли, что Шарий и его видео якобы не имеют отношения к партии, он не является ее членом и не входит в руководящие органы.

"Партия Шария" – это первая партия, которой окончательно запрещена деятельность в судебном порядке.

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В статье: война с Россией Анатолий Шарий
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.09.2022 в 23:06
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