Минобороны США подтвердило успешность наступления ВСУ на юге
Пентагон также говорит об освобождении нескольких населенных пунктов
Генштаб ВСУ
Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.
Об этом сообщает The Guardian.
"В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями", – отметил Райдер.
Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.
Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
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