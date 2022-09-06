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Глава МАГАТЭ: Вокруг ЗАЭС срочно необходима зона безопасности. Но это не демилитаризация

Общие новости
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МАГАТЭ обеспокоено

Глава МАГАТЭ: Вокруг ЗАЭС срочно необходима зона безопасности. Но это не демилитаризация

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону ядерной безопасности. Она не идентична демилитаризации.

Об этом сказал в своем заявлении гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которое приводит CNN.

"То, о чем мы здесь говорим, это немедленное создание охранной зоны ядерной безопасности - что означает нечто... возможно, более скромное, чем полная демилитаризация района, но чрезвычайно эффективное в плане получения обязательств со всех сторон избегать любых прицельных обстрелов завода, любых обстрелов завода, любого использования любых средств и калибров артиллерии в направлении завода", - подчеркнул Гросси.

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По его словам, такая мера входит в мандат МАГАТЭ по защите безопасности завода и находящихся там работников и она может стать “одним из шагов” к полной демилитаризации территории станции.

"В данный момент, что срочно необходимо, сейчас, сегодня, - это договоренность о создании защиты... щита по периметру объекта. Это не является невозможным. Вовсе нет", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".

Напомним, сегодня, 6 сентября, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.

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В статье: война с Россией Рафаэль Гросси
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Источник:
CNN

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