Глава МАГАТЭ: Вокруг ЗАЭС срочно необходима зона безопасности. Но это не демилитаризация
МАГАТЭ обеспокоено
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Вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону ядерной безопасности. Она не идентична демилитаризации.
Об этом сказал в своем заявлении гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которое приводит CNN.
"То, о чем мы здесь говорим, это немедленное создание охранной зоны ядерной безопасности - что означает нечто... возможно, более скромное, чем полная демилитаризация района, но чрезвычайно эффективное в плане получения обязательств со всех сторон избегать любых прицельных обстрелов завода, любых обстрелов завода, любого использования любых средств и калибров артиллерии в направлении завода", - подчеркнул Гросси.
По его словам, такая мера входит в мандат МАГАТЭ по защите безопасности завода и находящихся там работников и она может стать “одним из шагов” к полной демилитаризации территории станции.
"В данный момент, что срочно необходимо, сейчас, сегодня, - это договоренность о создании защиты... щита по периметру объекта. Это не является невозможным. Вовсе нет", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".
Напомним, сегодня, 6 сентября, МАГАТЭ
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