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Ночью и под утро россияне обстреливали Днепропетровщину, Славянск и Харьков – сбит вражеский БПЛА

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Есть разрушения

Ночью и под утро россияне обстреливали Днепропетровщину, Славянск и Харьков – сбит вражеский БПЛА

Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами в Днепропетровской области. Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

Ночью пожарные побороли пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов. В других районах области ночь была спокойной и в эту минуту тоже спокойно.

Этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова 2 ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших.

Сегодня, 7 сентября, около 4 часов утра зафиксировали 1 ракетный удар в г. Змиев Чугуевского района, ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал.

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В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов Николай Лукашук Валентин Резниченко Игорь Терехов
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