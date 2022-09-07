Ночью и под утро россияне обстреливали Днепропетровщину, Славянск и Харьков – сбит вражеский БПЛА

Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами в Днепропетровской области. Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

Ночью пожарные побороли пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов. В других районах области ночь была спокойной и в эту минуту тоже спокойно.

Этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова 2 ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших.

Сегодня, 7 сентября, около 4 часов утра зафиксировали 1 ракетный удар в г. Змиев Чугуевского района, ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал.

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В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.