За день ликвидировано почти полтысячи россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 06.09
Продолжаем бить орков
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 50610 (+460) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2097 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 1194 (+15) ед,
- РСЗО – 300 (+4) ед,
- средства ПВО – 156 (+0) ед,
- самолетов – 237 (+1) ед,
- вертолетов – 208 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
- крылатые ракеты – 214 (+5),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед,
- специальная техника – 109(+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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