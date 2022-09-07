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За день ликвидировано почти полтысячи россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 06.09

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Продолжаем бить орков

За день ликвидировано почти полтысячи россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 06.09

Генштаб ВСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 50610 (+460) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2097 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 1194 (+15) ед,
  • РСЗО – 300 (+4) ед,
  • средства ПВО – 156 (+0) ед,
  • самолетов – 237 (+1) ед,
  • вертолетов – 208 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
  • крылатые ракеты – 214 (+5),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед,
  • специальная техника – 109(+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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