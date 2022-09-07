Украинские военные на юге сбили российский Су-25 и уничтожили 3 склада врага с боеприпасами

Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что уплатил штурмовиком, как отмечает ОК "Юг". Су-25 точно досрочно приземлен украинскими зенитно-ракетными подразделениями.

Подтвержденные потери россиян на юге составляют: 83 военнослужащих, 5 танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", 3 пушки "Гиацинт-Б", 3 единицы авто-бронетехники, 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Также в Николаевском районе сбит беспилотник "Орлан-10". В течение вторника наша авиация нанесла 13 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.

В целом украинская авиация за сутки нанесла удары по почти 40 опорным пунктам и местам скопления врага. За сутки 6 сентября украинская авиация для поддержки действий наземных группировок совершила 27 ударов по врагу. Удалось уничтожить склад боеприпасов, нанести поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 7 сентября. Подразделы противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям также уничтожили, кроме Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101". В результате огневого действия нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам скопления живой силы врага.