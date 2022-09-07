  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. путин обвинил Европейский союз в обмане при экспорте зерна из Украины
В тренде

путин обвинил Европейский союз в обмане при экспорте зерна из Украины

Общие новости
(1 голосов)

Фюрер 21-го века

путин обвинил Европейский союз в обмане при экспорте зерна из Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент рф владимир путин во время выступления на Восточном экономическом форуме обвинил Европейский союз в обмане, связанным с украинским зерном, которое было вывезено по экспортному соглашению.

Читайте такжеISW: путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Фюрер также заявил, что в Европе закрываются предприятия из-за разрыва связей с российской федерацией. Цитирует путлера пропагандистские СМИ:

"Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено, результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС. Самым нуждающимся странам было загружено только 2 корабля из 87", – цинично заявил путин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией зерно
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.09.2022 в 10:20
вова, ти думаєш, що тільки тобі дозволено най**увати з домовленностями?)) Куди захотіли, туди і вивезли...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде