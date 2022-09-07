Президент рф владимир путин во время выступления на Восточном экономическом форуме обвинил Европейский союз в обмане, связанным с украинским зерном, которое было вывезено по экспортному соглашению.

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Фюрер также заявил, что в Европе закрываются предприятия из-за разрыва связей с российской федерацией. Цитирует путлера пропагандистские СМИ: