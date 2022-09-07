путин обвинил Европейский союз в обмане при экспорте зерна из Украины
Фюрер 21-го века
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент рф владимир путин во время выступления на Восточном экономическом форуме обвинил Европейский союз в обмане, связанным с украинским зерном, которое было вывезено по экспортному соглашению.
Фюрер также заявил, что в Европе закрываются предприятия из-за разрыва связей с российской федерацией. Цитирует путлера пропагандистские СМИ:
"Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено, результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС. Самым нуждающимся странам было загружено только 2 корабля из 87", – цинично заявил путин.
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
07.09.2022 в 10:20
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