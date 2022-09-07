50 000 убитых солдат – не в счет. путин заявил, что россия "ничего не потеряла"

Президент рф владимир путин во время выступления на Восточном экономическом форуме не только обвинил Евросоюз в обмане в вопросе с украинским зерном, но и заявил в контексте спецоперации и санкций западных стран, что рф "ничего не потеряла и не потеряет, а все также будет идти вперед, отторгая все ненужное".

По его словам, главным приобретением является укрепление суверенитета "страны", а с точки зрения военных действий россия "ничего не начинала, а пытается только закончить".

Говоря о войне на Донбассе в 2014 году, путлер заявил, что "помочь жителям этих территорий – долг рф", и страна начала военные действия в качестве "зеркального ответа на действия противника – вооруженным путем". путин сказал, что россия "исполнит свой долг до конца".