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50 000 убитых солдат – не в счет. путин заявил, что россия "ничего не потеряла"

Общие новости
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Бункерная моль

50 000 убитых солдат – не в счет. путин заявил, что россия "ничего не потеряла"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент рф владимир путин во время выступления на Восточном экономическом форуме не только обвинил Евросоюз в обмане в вопросе с украинским зерном, но и заявил в контексте спецоперации и санкций западных стран, что рф "ничего не потеряла и не потеряет, а все также будет идти вперед, отторгая все ненужное".

По его словам, главным приобретением является укрепление суверенитета "страны", а с точки зрения военных действий россия "ничего не начинала, а пытается только закончить".

Говоря о войне на Донбассе в 2014 году, путлер заявил, что "помочь жителям этих территорий – долг рф", и страна начала военные действия в качестве "зеркального ответа на действия противника – вооруженным путем". путин сказал, что россия "исполнит свой долг до конца".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
07.09.2022 в 11:58
Зайве підтвердження того, що "Солдат не шкодувати. Баби ще народять" Жуков не сам вигадав. Це в імперії національна традиція протягом багатьох століть. Якщо в імперії і траплявся якийсь воєначальник з іншими поглядами, то він був білою вороною і, як правило, походженням з України.
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