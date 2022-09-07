Байден рассчитывает на сотрудничество с Лиз Трасс в вопросе поддержки Украины от агрессии рф
США и Великая Британия – одни из главных наших партнеров
The Independent
Президент США Джо Байден обсудил с новым премьер-министром Великой Британии Лиз Трасс сотрудничество в аспекте поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, а также сам Байден в своем Твиттере:
"Поздравляем премьер-министра Лиз Трасс. Я рассчитываю на углубление особых отношений между нашими странами и на тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая дальнейшую поддержку Украины в ее защите от российской агрессии".
Congratulations to Prime Minister Liz Truss.— President Biden (@POTUS) September 6, 2022
I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.
Также Байден и Трасс уже обсудили решение различных проблем, создаваемых Китаем, обеспечение доступности энергоресурсов, плюс меры в вопросе Ирана: эта страна не должна получить доступ к ядерному оружию.
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