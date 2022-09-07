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Байден рассчитывает на сотрудничество с Лиз Трасс в вопросе поддержки Украины от агрессии рф

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США и Великая Британия – одни из главных наших партнеров

Байден рассчитывает на сотрудничество с Лиз Трасс в вопросе поддержки Украины от агрессии рф

The Independent

Новина українською

Президент США Джо Байден обсудил с новым премьер-министром Великой Британии Лиз Трасс сотрудничество в аспекте поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, а также сам Байден в своем Твиттере:

"Поздравляем премьер-министра Лиз Трасс. Я рассчитываю на углубление особых отношений между нашими странами и на тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая дальнейшую поддержку Украины в ее защите от российской агрессии".

Также Байден и Трасс уже обсудили решение различных проблем, создаваемых Китаем, обеспечение доступности энергоресурсов, плюс меры в вопросе Ирана: эта страна не должна получить доступ к ядерному оружию.

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В статье: война с Россией Джо Байден Лиз Трасс
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