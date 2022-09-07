Байден рассчитывает на сотрудничество с Лиз Трасс в вопросе поддержки Украины от агрессии рф

Президент США Джо Байден обсудил с новым премьер-министром Великой Британии Лиз Трасс сотрудничество в аспекте поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, а также сам Байден в своем Твиттере:

"Поздравляем премьер-министра Лиз Трасс. Я рассчитываю на углубление особых отношений между нашими странами и на тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая дальнейшую поддержку Украины в ее защите от российской агрессии".

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression. — President Biden (@POTUS) September 6, 2022

Также Байден и Трасс уже обсудили решение различных проблем, создаваемых Китаем, обеспечение доступности энергоресурсов, плюс меры в вопросе Ирана: эта страна не должна получить доступ к ядерному оружию.