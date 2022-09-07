Германия передала Украине первый радар для выявления артиллерии и пять Гепардов
COBRA уже здесь
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Украина получила от Германии первую радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства. Передача контрбатарейных радаров COBRA была в июньском перечне вооружения, которое Германия готовилась передать Украине.
Эта РЛС считается самой передовой в мире системой обнаружения оружия наземного базирования. Ее разработали для вооруженных сил Германии, Франции и Великобритании. Цель "Кобры" состоит в обнаружении минометов, ракетных установок и артиллерийских батарей.
Также Германия передала еще 5 установок "Гепард", и теперь на вооружении Украины их 20 единиц. Это эффективное оружие, имеющее значительный сдерживающий эффект, который пригодится, например, для защиты критической инфраструктуры.
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