Германия передала Украине первый радар для выявления артиллерии и пять Гепардов

Украина получила от Германии первую радиолокационную станцию ​​COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства. Передача контрбатарейных радаров COBRA была в июньском перечне вооружения, которое Германия готовилась передать Украине.

Эта РЛС считается самой передовой в мире системой обнаружения оружия наземного базирования. Ее разработали для вооруженных сил Германии, Франции и Великобритании. Цель "Кобры" состоит в обнаружении минометов, ракетных установок и артиллерийских батарей.

Также Германия передала еще 5 установок "Гепард", и теперь на вооружении Украины их 20 единиц. Это эффективное оружие, имеющее значительный сдерживающий эффект, который пригодится, например, для защиты критической инфраструктуры.