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россия пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ во время подготовки отчета после визита на ЗАЭС

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Ничего удивительного

россия пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ во время подготовки отчета после визита на ЗАЭС

IAEA

Новина українською

Делегация рф пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии на объект, об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

"Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама hоссия так срочно созвала эту встречу".

По словам Кислицы, это объясняется попыткой оказать давление на Гросси, когда он и его команда еще готовили отчет.

В свою очередь в ISW рассказали, какую именно выгоду может извлечь путин от визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Аналитики отметили, что несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором Запорожской АЭС. Президент рф владимир путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по Запорожской АЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

В свою очередь интересно, что путин заявил о том, что он доверяет отчету МАГАТЭ, а военной техники рф на территории ЗАЭС – нет. Тем не менее, в отчете МАГАТЭ говорится обратное…

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В статье: Владимир Путин война с Россией МАГАТЭ ISW
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Источник:
Укринформ

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