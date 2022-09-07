СтратКом ВСУ поделился видео с приземлением российского Су-25 под Балаклеей

В Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, Вооруженным силам Украины удалось сбить вражеский российский самолет. Видео "приземления" обнародовал СтратКом в своем Telegram-канале.

"Минус Су-25 кацапов возле Волохового Яра (рядом с Балаклеей)", – говорится в сообщении.

Утром, 7 сентября, оперативное командование "Юг" сообщило, что на южном направлении ВСУ уничтожили 83 орков, их технику и 3 склада боеприпасов, также сообщалось и о Су-25. Также украинские военные уничтожили вертолет и два беспилотника российских военных.