Минобороны Украины: Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

"Теперь уже официально, Министерство обороны Украины. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет. Сейчас в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Про военную обязанность и воинскую службу". Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет".

"Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников".

"Напоминаю, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом. Этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос".

"Мы же, в пределах своих полномочий, можем лишь отсрочить сроки. Поэтому, еще на год - до 01 октября 2023, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный. Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому, никакой паники и "зрады". Никаких ограничений для женщин не существует".

"После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет. Как заявил Генеральный Штаб, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете".