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"Украине нужны непрерывные поставки оружия". Литва передаст ВСУ 105-мм гаубицы

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"Украине нужны непрерывные поставки оружия". Литва передаст ВСУ 105-мм гаубицы

Lithuanian MOD

Новина українською

Официальный аккаунт Министерства национальной обороны Литовской Республики в Твиттере анонсировал новую помощь для Украины в ее борьбе против российской агрессии:

"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут на Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы".

Ранее сообщалось, что ВСУ получат антидроновые ружья EDM4S Sky Wipers, приобретенные литовской общественностью для армии Украины. Их цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины. В июле Литва анонсировала пакет военной помощи для украинских военных. В него вошли бронетранспортеры M113 и M577.

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В статье: война с Россией
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