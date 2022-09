"Украине нужны непрерывные поставки оружия". Литва передаст ВСУ 105-мм гаубицы

Официальный аккаунт Министерства национальной обороны Литовской Республики в Твиттере анонсировал новую помощь для Украины в ее борьбе против российской агрессии:

Lithuania continues material support to Ukrainian Armed Forces.



Our 105 mm howitzers are on their way to Ukraine.



Ukraine needs non-stop weapon supply. We cannot make pauses. pic.twitter.com/IjPecoR58z