"Украине нужны непрерывные поставки оружия". Литва передаст ВСУ 105-мм гаубицы
Спасибо партнерам!
Lithuanian MOD
Официальный аккаунт Министерства национальной обороны Литовской Республики в Твиттере анонсировал новую помощь для Украины в ее борьбе против российской агрессии:
"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут на Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы".
???????????????? Lithuania continues material support to Ukrainian Armed Forces.— Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) September 7, 2022
Our 105 mm howitzers are on their way to Ukraine.
Ukraine needs non-stop weapon supply. We cannot make pauses. pic.twitter.com/IjPecoR58z
Ранее сообщалось, что ВСУ получат антидроновые ружья EDM4S Sky Wipers, приобретенные литовской общественностью для армии Украины. Их цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины. В июле Литва анонсировала пакет военной помощи для украинских военных. В него вошли бронетранспортеры M113 и M577.
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