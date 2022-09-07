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Залужный и Забродский подтвердили, что атаки на авиабазы в Крыму - серия успешных ракетных ударов ВСУ

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Залужный и Забродский подтвердили, что атаки на авиабазы в Крыму - серия успешных ракетных ударов ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Авиабазы в оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов.

Об этом в общей статье заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Михаил Забродский, сообщает Укринформ.

В статье говорится, что главная особенность военного противостояния ВСУ с российскими войсками "является даже не существенным различием в численности сил и средств сторон в пользу россиян, а также не значительными пространственными показателями стратегической операции против Украины", а "решающей диспропорцией в способностях".

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Генералы признают, что невозможно одновременно лишить противника столь существенного преимущества, но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность.

"Речь идет, конечно, о снабжении партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", - говорится в материале.

В статье сказано, что подразумевается не только и не столько определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.

"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", - говорится в статье.

Залужный и Забродский заявили, что убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - говорится в статье.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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