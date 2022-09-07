Украинские воины захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ под Балаклеей - ФОТО
Под Балаклеей своя атмосфера
фото из соцсетей
Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-офицер Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.
Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.
"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
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