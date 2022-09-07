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Украинские воины захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ под Балаклеей - ФОТО

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Под Балаклеей своя атмосфера

Украинские воины захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ под Балаклеей - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).

Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-офицер Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец.

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"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.

Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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