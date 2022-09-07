45 детей Конятинской громады на Буковине присоединились к программе "Спортивный наставник"

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, основная деятельность которого в начале военных действий в Украине была направлена ​​на реализацию образовательных и спортивных программ для детей, постепенно восстанавливает их для маленьких украинцев из разных регионов страны. Основная цель Фонда в сегодняшних условиях — поддерживать общество, привлекая детей к спорту, физической и двигательной активности, побуждая их к развитию и самореализации через спорт, коммуникацию со сверстниками и получение новых навыков.

При поддержке Черновицкой ОВД, Департамента образования и науки Фонд продолжает реализовывать свою деятельность в регионе. В частности, теперь программа Фонда "Спортивный наставник" будет доступна для детей Конятинской территориальной громады. Программа ориентирована на помощь детям независимо от их жизненных обстоятельств, развивать уверенность, а также физические и социальные навыки благодаря спорту.

Конятинская территориальная громада не случайно была выбрана для запуска программ Фонда. Команда Parimatch Foundation была поражена желанием местных жителей заниматься спортом, самостоятельно построившим стадион в скале. Дети, проживающие в громаде, почти каждый день в любую погоду преодолевают по 4 км в горах, чтобы тренироваться вместе с любимым тренером, который в свою очередь приезжает сюда за 200 км.

Вчера, 6 сентября представители Parimatch Foundation вместе с известными спортсменами и тренерами посетили село Семаково, Конятинская громада, где торжественно поздравили детей с началом нового учебного и спортивного года, объявили о старте программы "Спортивный наставник" и занятиях по футболу, волейболу и дзюдо.

В спортивных программах приняли участие 45 детей громады от 6 до 16 лет, среди них и дети социально незащищенных категорий, которые до этого не имели возможности полноценно заниматься спортом и двигательной активностью. Все дети могли сразу погрузиться в тренировочную атмосферу. Полноценное занятие с разминкой и игровой практикой для них провели известные в прошлом украинские футболисты, волейболисты, дзюдоисты, а ныне тренеры Богдан Федирчик, Степан Мойсюк и Юрий Терновой.

На стадионе, где проходили тренировки, оборудовали локации для проведения спортивных активностей по разным видам спорта. Также на встречу и тренировки с детьми были приглашены выдающиеся спортсмены Черновицкой области, а именно чемпионы мира, мастера спорта Украины:

Иван Штефьюк - заслуженный тренер Украины по рукопашному бою, главный тренер Национальной сборной Украины по универсальному бою, мастер спорта по панкратиону;

Олег Мандрик - мастер спорта Украины международного класса по рукопашному бою, 2-кратный Чемпион мира по рукопашному бою, 2-х кратный Чемпион Европы, многократный чемпион Украины и обладатель кубка Украины;

Петр Раца – почетный судья Национальной категории, мастер спорта, чемпион мира;

Иван Вацкан – Президент Федерации волейбола, судья I категории;

Тарас Мандрик - мастер спорта Украины международного класса по рукопашному бою, 2-х кратный чемпион мира, 5 разовый чемпион Европы, многократный чемпион и обладатель кубков Украины, 3-х разовый чемпион кубка президента Украины по рукопашному бою среди спецподразделений и военных формирований сверхтяжелой весовой категории;

Петр Стратейчук - Президент Федерации Украины по текволи, основатель данного спорта.

Новые участники программы "Спортивный наставник" пообщались со звездами спорта, взяли автографы и получили наставления от своих кумиров. Для юных спортсменов день выдался незабываемым и надолго запомнится как активный и насыщенный старт учебного года.

Директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра поздравил собравшихся с началом запуска программы "Спортивный наставник".

— Когда мы впервые попали в Конятинскую громаду, увидели желание детей заниматься спортом, желание тренеров приезжать сюда из Черновцов — они не могли оставить нас равнодушными. Мы сразу начали обсуждать количество создания спортивных групп, ведь поддержка желания учиться и заниматься спортом – миссия нашей команды. И мы искренне рады, что вместе нам это удалось. Наша программа "Спортивный наставник" сегодня действует в 15 регионах Украины, и нам приятно, что в Черновицкой области именно с Конятинской громады начинается эта работа. Наши воины борются за будущее наших детей, а наша с вами задача сделать все, чтобы помочь здесь и местным органам, и проживающим здесь людям, и детям, и общине. Мы будем сильны, и мы будем побеждать.

"Спортивный наставник" — это комплексная программа, миссия которой повысить физическую активность детей, привить им любовь к здоровому образу жизни, заинтересовать в высоких результатах, преодолеть склонность к антиобщественному поведению и агрессии и предотвратить психологические и эмоциональные расстройства.

Кроме программы "Спортивный наставник" Parimatch Foundation Фонд также запустил образовательный курс "Кризисная психологическая помощь" для психологов ИРЦ, работающих с семьями и детьми, имеющими травматический опыт, вызванный последствиями войны. Проект на Буковине был реализован с экспертами Израильской коалиции травм при поддержке Департамента образования и науки Черновицкой ОВА. Цель – поделиться с украинскими психологами действенными техниками кризисной помощи, которые необходимы при работе с лицами разных возрастных категорий во время войны. Следовательно, 32 психолога ИРЦ и учебных заведений Черновицкой области уже работают с детьми, в том числе ВПЛ по новой методике.