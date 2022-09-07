Украинские десантники за день сбили два российских штурмовика

Сегодня, 07 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отмечается, бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла".