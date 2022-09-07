Бойцы ВСУ на Харьковщине взяли в плен российского подполковника - ВИДЕО
Еще один отвоевался
Генштаб ЗСУ
Украинские воины в Харьковской области взяли в плен российского подполковника.
Видеозапись, на которой зафиксирован пленный с погонами подполковника, бойцы опубликовали в соцсетях.
На записи пленник сидит на коленях со скрещенными руками за спиной.
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