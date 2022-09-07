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Бойцы ВСУ на Харьковщине взяли в плен российского подполковника - ВИДЕО

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Бойцы ВСУ на Харьковщине взяли в плен российского подполковника - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские воины в Харьковской области взяли в плен российского подполковника.

Видеозапись, на которой зафиксирован пленный с погонами подполковника, бойцы опубликовали в соцсетях.

На записи пленник сидит на коленях со скрещенными руками за спиной.

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В статье: война с Россией
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