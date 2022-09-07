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Эрдоган: Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие

Общие новости
(4 голосов)

Интересное заявление президента Турции во время визита в Сербию

Эрдоган: Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен с подходами Запада относительно ситуации в Украине.

Об этом он заявил во время визита в столицу Сербии Белграда на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, передает Anadolu.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.

Он считает, что те, кто не воспринимает Россию всерьез - ошибаются.

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"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне РФ и Украины - ред.). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что до тех пор, пока будет иметь место курс на провоцирование военных действий, результативность мирных инициатив минимальна.

"Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне не уместно", - подчеркнул турецкий лидер.

Турецкий лидер привлек внимание к реакции Москвы, перекрывшей газоснабжение стран Запада. "Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ", - сказал Эрдоган.

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В статье: война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Комментарии (7)
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MaximSK (Киев)
07.09.2022 в 20:24
Он думает, что если Запад прекратить давать нам оружие, все проблемы решатся и возникнет мир? россия просто захватит нас и будет диктовать условия Западу, этого он хочет?
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олег донецьк Украіна (донецьк)
07.09.2022 в 20:06
хорошо пристроился хитрожопый турецкий ..... и вашим и нашим.байрактары-Украине;нефть и газ из паРАШИ по дешёвке себе.а как быть с краденным украинским зерном?или с пропуском военных кораблей недоимперии через босфор?любишь сидеть на двух стульях.мало кому это удавалось.как бы не надорваться
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Acsakal (Kharkiv)
07.09.2022 в 19:55
От же хамелеон! А Байрактари - це не зброя? Це "голуби миру"? Дякуємо за них, звісно, але так відверто петляти і вигинатися? А якщо Захід не буде давати зброю, то нехай параша Україну завоює? Ну вилизувач пуйловської дупи, ну старий хитрюган... Хоче собі ще якісь привілеї від параші отримати... Дивися - не розорися. Як параша почне розсипатися на кшталт совка, то всі твої інвестиції в неї перетворяться на порох.
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avatar
Drovko (Lviv)
07.09.2022 в 19:54
Скажіть хтось цьому іді*ту, який навіть не розуміє, що РФ вже давно використовує нафту і газ для політичного тиску. Він сам своєю фразою це підкреслює, але навіть не розуміє про що говорить...а щодо війни в якій немає переможця, то не Україна її почала...і найшвидший і найкращий спосіб її закінчити, це забрати русні свою недоармію з території України
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Lion Killer (Львів)
07.09.2022 в 19:59
цей пі***с все прекрасно розуміє і вже давно.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
07.09.2022 в 19:52
Турецька гнида. Щоб ти здох!
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+1
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олег донецьк Украіна (донецьк)
07.09.2022 в 20:08
вместе с плешивым ....из кремля
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