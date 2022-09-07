На здании военкомата в РФ заметили кирпичный тризуб. Говорят, это дело рук украинских диверсантов-строителей

В городе Могоча Забайкальского края России на здании военкомата выложен герб Украины в форме трезубца.

Об этом заявила глава города Наталья Веко в комментарии местному изданию Чита.ру.

По ее словам, это дело рук украинских строителей, которые построили сооружение еще в 1980-е годы или в 1990-е годы.

"Здание было построено еще в 80-е годы или в 90-е. Строили его украинцы. Трезубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были оповещены органы. Была большая дискуссия. Были сторонники и того, чтобы его убрать, и того, чтобы его оставить", – говорит глава города.

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Она добавила, что трезубец со здания решили не убирать, ведь сделать это проблематично.