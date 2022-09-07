Пока что никак не клеится. На россии придумали новую дату "референдумов"

Первый зампредседателя Совета Федерального собрания РФ и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предлагает провести так называемые "референдумы о присоединении к РФ" оккупированных Россией территорий Украины в начале ноября.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram.

"Референдумы на Донбассе и на "освобожденных территориях" будет правильно и символично провести в День народного единства 4 ноября", - заявил Турчак.

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Напомним, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия оккупировала дополнительные территории Украины на Донбассе, а также часть Херсонской и Запорожской областей.

Чтобы обозначить захваченные земли как российские, оккупанты уже несколько раз планировали там провести псевдореферендумы, на которых местное население якобы захочет в РФ.

Однако каждый раз планы срывались из-за протестов местных жителей и контрнаступления Вооруженных сил Украины.