ДТП, в котором пострадал Лучи: нардепу Трухину вручили подозрение в даче взятки
Якобы, он пытался дать взятку полицейским
OLEKSII BRATUSHCHAK/FACEBOOK
Народный депутат Александр Трухин, год назад попавший в скандальное ДТП, в котором пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, заявляет, что правоохранители вручили ему подозрение касательно аварии и что на время расследования он покидает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.
По его словам, подозрение он получил 7 сентября от Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и касается оно "одного из эпизодов ДТП".
Трухин уверяет, что на вручение подозрения явился добровольно, "никуда не убегал и убегать не собирается".
"Мой дом Украина, который я не покидал и никогда не покину, и буду продолжать делать все, что в моих силах для нашей Победы. А это и эвакуация людей, и поиск военного оборудования по всему миру, и его доставка в Украину, и много другой работы, о которой расскажу когда-нибудь своим внукам", - написал депутат в Facebook.
Нардеп дает слово, что будет сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. "Мне нечего скрывать", – уверяет он.
Также Трухин сообщил, что обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с просьбой приостановить его членство в ней на период расследования "для того, чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей нашей команды".
Как сообщили в САП, Трухина подозревают в попытке дать взятку полицейским на месте аварии (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса).
В ведомстве напомнили, что в августе 2021 года Трухин стал участником ДТП, в котором пострадали 6 человек.
По версии следствия, находясь на месте аварии, нардеп предложил работникам патрульной полиции взятку в размере 150 тысяч. Денежную единицу он не назвал, а деньги давал за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП.
Напомним, что в конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП.
Напомним, что ДТП произошло на Бориспольской трассе вблизи Киева.
Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. По данным СМИ, за рулем Audi мог быть Трухин.
При этом, в нем серьезно пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, который затем долго восстанавливался после травм.
По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
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