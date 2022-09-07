  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный считает, что после освобождения Крыма будет новый этап противостояния
В тренде

Залужный считает, что после освобождения Крыма будет новый этап противостояния

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Война с освобождением Крыма не закончится

Залужный считает, что после освобождения Крыма будет новый этап противостояния

фото из свободных источников

Новина українською

Потеря россиянами контроля над Крымом значительно отразится на ходе войны, но в военном плане освобождение полуострова будет иметь временный эффект.

Об этом говорится в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерала Михаила Забродского для "Укринформа".

Прямая речь Залужного и Забродского: "Допустим, ВС Украины добились полного успеха в кампании 2023 года и завладели полуостровом Крым.

Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха тяжело переоценить. Вместе с тем по-другому можно оценивать военное значение такой победы".

Главнокомандующий ВСУ и глава комитета по нацбезопасности убеждены, что в случае деоккупации Крыма Россия потеряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, скорее всего, значительное количество личного состава и техники.

Читайте такжеЗеленский и Залужный поздравили народ Украины с Днем Независимости

Но, по их мнению, освобождение Крыма не сможет "существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря". А в таком случае "военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов".

То же касается и российской авиации – агрессор может использовать аэродромы Приморско-Ахтарска и Ейска.

Залужный и Забродский предполагают, что временный эффект будет иметь и потеря Россией большого количества запасов материальных средств. Также россияне со временем смогут восполнить потери в личном составе и технике – по меньшей мере, в плане численности.

Прямая речь главнокомандующего ВСУ и главы парламентского комитета по нацбезопасности: "Подводя итог сказанному и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года, можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же – продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца не определенный конечный результат".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде