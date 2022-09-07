Минобороны ФРГ: Поставки оружия Украине из запасов Германии достигли предела

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности поставок оружия Украине из запасов Бундесвера достигли предела и для дальнейшего оказания помощи Киеву в условиях полномасштабной войны против РФ необходима координация с союзниками. Об этом пишет издание Stern со ссылкой на выступление чиновницы в ходе дебатов в Бундестаге о бюджете на 2023 год.

"В настоящее время Германия достигает своего предела, когда дело доходит до передачи материалов из запасов Бундесвера, поскольку национальная оборона и оборона альянса не должны подвергаться опасности", — передают журналисты заявление министра обороны ФРГ.

Читайте также Минобороны США подтвердило успешность наступления ВСУ на юге

При этом Ламбрехт, по данным издания, пообещала, что Германия "не перестанет поддерживать Украину" перед лицом полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Однако она не стала объявлять о новых поставках оружия Киеву, отметив, что все меры военной поддержки должны продолжать согласовываться в первую очередь с союзниками, чтобы "усилия Германии не были одиночными".

Ранее сообщалось, что Украина запросила у НАТО зимнюю форму и палатки для 200 тысяч солдат Вооруженных сил Украины в преддверии холодов. Несколько стран-членов Альянса уже взяли на себя обязательства по поставке половины от запроса Киева по экипировке.