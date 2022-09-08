Два Су-24 и два Ка-52 на разных направлениях и больше 100 россиян – на юге. О потерях рф за 07.09
Авиация и ОК "Юг"
Ministry of Defence
Украинские защитники продолжают наносить вражеской армии сокрушительные потери на южном направлении. В среду, 7 августа, ВСУ ликвидировали не менее 108 российских оккупантов. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг". Наша авиация нанесла еще 13 ударов по логистическим и управленческим объектам путинских захватчиков, тогда как ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
В результате, помимо живой силы, армия рф потеряла на юге: 5 танков; 3 реактивные системы залпового огня "Град"; 15 единиц автомобильной и бронированной техники; 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии; 1 миномет калибром 120 мм; 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400; радиолокатор наведения в зенитно-ракетный комплекс С-300; два склада боеприпасов в Николаевском районе.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА, как сообщает Генштаб ВСУ.
Интересно, что россияне с 5 по 7 сентября потеряли 76 единиц техники и артиллерии – об этом сообщает блог Oryx. В частности: уничтожено 6 и захвачено еще 6 танков; уничтожено 20 и захвачено 13 бронемашин; сбит самолет Су-25; захвачены две установки "Град" (БМ-21). Авторы Oryx утверждают, что вносят в список только потери, подтвержденные фото и видеоматериалами. На самом деле их гораздо больше.
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