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Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков

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Новые снаряды, старые цели…

Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области. Предварительно никто не пострадал. Марганецкую громаду обстреляли трижды. Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в громаде выясняются. В Никополе изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередач. Электрики уже чинят. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо.

Около 12 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Детали также предоставил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Около 12 ночи – ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае – предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе – попадание по одному из предприятий Харькова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В Салтовском районе в месте попадания ракеты пожар", – отметил Терехов.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов Николай Лукашук Валентин Резниченко Игорь Терехов
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