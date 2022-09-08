Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков
Новые снаряды, старые цели…
Резниченко Телеграм-канал
россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области. Предварительно никто не пострадал. Марганецкую громаду обстреляли трижды. Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в громаде выясняются. В Никополе изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередач. Электрики уже чинят. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо.
Около 12 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Детали также предоставил председатель ОВА Олег Синегубов.
"Около 12 ночи – ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае – предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе – попадание по одному из предприятий Харькова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В Салтовском районе в месте попадания ракеты пожар", – отметил Терехов.
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