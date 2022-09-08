Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков

россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области. Предварительно никто не пострадал. Марганецкую громаду обстреляли трижды. Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в громаде выясняются. В Никополе изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередач. Электрики уже чинят. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо.

Около 12 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Детали также предоставил председатель ОВА Олег Синегубов.