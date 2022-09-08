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В российском Белгороде взорвалась электроподстанция. Большая часть города обесточена

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ЧП произошло возле военкомата

В российском Белгороде взорвалась электроподстанция. Большая часть города обесточена

Бєлгород, ілюстраційне фото - Getty Images

Новина українською

В ночь на четверг, 8 сентября, в российском Белгороде, расположенном рядом с украинской границей, взорвалась электроподстанция.

Сообщается, что подстанция находится возле одного из военкоматов.

В результате инцидента значительная часть города была обесточена. По состоянию на утро не работают светофоры, а также в некоторых районах прекратилось водоснабжение.

Также сообщается о проблемах поставки электричества в других населенных пунктах области.

Заметим, что после полномасштабного вторжения россиян в Украину в Белгороде регулярно стали случаться всяческие ЧП. Одна из самых больших – взрывы на нефтебазе.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика

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В статье: война с Россией
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