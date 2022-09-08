В российском Белгороде взорвалась электроподстанция. Большая часть города обесточена
ЧП произошло возле военкомата
Бєлгород, ілюстраційне фото - Getty Images
В ночь на четверг, 8 сентября, в российском Белгороде, расположенном рядом с украинской границей, взорвалась электроподстанция.
Сообщается, что подстанция находится возле одного из военкоматов.
В результате инцидента значительная часть города была обесточена. По состоянию на утро не работают светофоры, а также в некоторых районах прекратилось водоснабжение.
Также сообщается о проблемах поставки электричества в других населенных пунктах области.
Заметим, что после полномасштабного вторжения россиян в Украину в Белгороде регулярно стали случаться всяческие ЧП. Одна из самых больших – взрывы на нефтебазе.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика
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